Gabbiano ‘killer’ nel centro di Roma. uccide e divora un piccione davanti al Commissariato (FOTO)

Che gli animali si adattino all’ambiente è cosa risaputa, così come è noto che i gabbiani sono, tutto sommato, onnivori, mangiano di tutto: animali morti, scarti di cibo, pesci e anche ratti. Vedere, però, in diretta un gabbiano che si fionda su un piccione e dopo averlo ucciso lo divora, non è cosa da tutti i giorni. È lo spettacolo singolare e, forse, anche abbastanza macabro che si è prospettato davanti agli occhi di chi si è trovato, oggi, giovedì 15 giugno, a passare in piazza del Collegio Romano.

La scena che si è prospettata davanti ai passanti

In tanti hanno assistito alla scena, qualcuno, invece, non ha potuto fare a meno di immortalarla con foto e video. L’uccello è arrivato in picchiata e ha ucciso il piccone intento a piluccare briciole rimaste in giro sulla piazza. Un vero e proprio agguato, quasi al pari di quello di un rapace. Il gabbiano determinato e aggressivo, in una manciata di secondi è stato capace di uccidere l’altro uccello, che ignaro di quello che stava per capitare e preso dalle sue attività quotidiane, non ha fatto in tempo a scappare.

Solo qualche giorno fa un altro gabbiano ha ucciso e mangiato un ratto che si trovava tra i rifiuti

Ma i cittadini romani non sembrano essere nuovi a episodi del genere. Solo qualche giorno fa, sempre un gabbiano è stato visto scendere in picchiata contro un ratto che si trovava tra i rifiuti e, anche in questa occasione, dopo averlo ucciso lo ha mangiato. È successo all’Equilino e il fatto ha provocato le ire dei residenti, per lo stato di degrado nel quale versa il quartiere e Roma. Una lotta per la sopravvivenza che vede protagonisti ratti, piccioni e gabbiani che, secondo i cittadini, troppo spesso sono richiamati dai rifiuti che vengono abbandonati per strada.