Porta il cane a spasso nel parco: un gabbiano scende in picchiata, lo afferra e lo porta via

Stava portando a passeggio il suo cagnolino nel Bosco di Capodimonte, ma all’improvviso un’ombra è calata dall’alto e ha rapito il suo cucciolo. Pochi attimi e si è ritrovato senza il suo fido compagno. Il fatto ha dell’incredibile, perché a sottrarglielo è stato proprio un gabbiano sceso in picchiata.

L’assalto del gabbiano dall’alto

La bestia alata, con una mossa che ricorda molto uno pterodattilo del cretaceo, è sceso rapidamente in picchiata sul cagnolino, lo ha afferrato e poi lo ha portato via, in volo, tra lo sgomento, la paura e, perché no, la meraviglia dei presenti che di certo non avevano mai assistito ad una scena del genere.

La scena surreale nel napoletano

Il fatto è accaduto negli scorsi giorni nel parco verde napoletano. A raccontare l’episodio è stato Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde). Ha dichiarato: “L’episodio è stato confermato da diverse persone presenti. Secondo quanto ricostruito, la proprietaria del cane era una turista straniera, che alloggiava in una struttura ricettiva della zona.”

Sgomento tra i presenti

”Ha portato il cucciolo al parco per una passeggiata e l’ha slegato, non sapendo che è possibile farlo solo nelle aree dove è consentito lo sgambettamento. Quando un gabbiano si è avventato sull’animale e l’ha portato via tra lo sgomento generale delle persone che si trovavano nel parco. Del cagnolino, purtroppo, si sono perse le tracce”.

Il bottino della giornata: un Pinscher Nano

La vittima sottratta alla sua padrona era un cucciolo di cane, di piccola taglia, a quanto sembra un Pinscher Nano, secondo quanto riferito. I gabbiani in città, ormai, in piena confidenza con animali domestici ed esseri umani, saccheggiano di tutto e sono i dominatori dell’aria, nonostante la strenua resistenza dei piccioni. Questa volta, però, si vede che i cassonetti erano vuoti e hanno dovuto puntare ad altro.