Denise Pipitone e la pista rom: prelevato Dna di una ragazza a Roma. La mamma Piera: ‘Siamo speranzosi’

Gli anni passano, la speranza resta, ma di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004, non c’è ancora nessuna traccia. Dopo il caso di Olesya Rostova in Russia e della 19enne calabrese che tanto sembravano assomigliare alla bimba, oggi 23enne, i ‘riflettori’ sono ancora accesi su quello che è un caso ormai irrisolto da anni. E ora sembrerebbe esserci una nuova pista, che in realtà è stata battuta spesso: quella rom.

Secondo quanto ha riportato la trasmissione Quarto Grado, nel corso della puntata di ieri, un altro tassello importante va aggiunto all’enorme puzzle, fatto di segnalazioni, buchi nell’acqua, verifiche e due genitori che non hanno mai perso la speranza e continuano la loro battaglia. Nonostante siano passati anni. Ora, spiega il programma di Rete 4, sarebbe stato prelevato il Dna a una ragazza bosniaca, di etnia rom, in un quartiere della periferia nord-est di Roma: lei, che si chiama Denisa ed è in Italia dal 2018, sarebbe stata sottoposta ai controlli dei Carabinieri nella giornata di martedì.

“Mi hanno fatto vedere la foto di un uomo con sua figlia ma non li conosco. I Carabinieri mi hanno detto che stanno cercando una bambina scomparsa”, ha raccontato la giovane rom alle telecamere di Quarto Grado. Lei sarebbe nata in Bosnia nel 2002, poi avrebbe raccontato di essere cresciuta lì con la nonna e di aver vissuto in Italia per un periodo, quando aveva tre anni. Della sua infanzia, però, non ha foto e non conoscerebbe i suoi genitori.

Un campione di saliva è stato prelevato e ora bisognerà fare tutte le verifiche del caso per risalire al patrimonio genetico e, poi, per procedere alla comparazione con quello di Denise Pipitone. Con la speranza che, questa volta, sia quella giusta.