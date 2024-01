Derby Lazio-Roma di Coppa Italia: orario, dove comprare i biglietti e prezzi per i tifosi giallorossi

In attesa del risultato del match degli ottavi di questa sera fra Juventus e Salernitana, la Lega Serie A ha reso noto il calendario con date e orari dei quarti di finale che si giocheranno la prossima settimana. Si partirà con Fiorentina-Bologna, derby dell’Appennino che è stato messo in calendario martedì 9 gennaio, allo stadio Franchi alle ore 21. Il giorno seguente, il 10 gennaio, ecco due sfide: alle 18 il derby Lazio-Roma, alle 21 a San Siro Milan-Atalanta. Chiusura giovedì 11 gennaio, con la sfida fra la vincente di Juventus-Salernitana e il Frosinone.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la vittoria contro la Cremonese, che la Roma torna di nuovo in campo in Coppa Italia per il quarto di finale. E il prossimo appuntamento è il derby. Sarà Lazio-Roma. Si giocherà mercoledì 10 gennaio alle 18:00, in gara unica.

La vendita dei biglietti parte il 4 gennaio alle 16:00 e si articolerà in tre fasi distinte. Si inizia con gli abbonati di Serie A, poi una finestra sarà dedicata anche a chi ha acquistato l’abbonamento coppe, oltre che l’eventuale vendita libera. Ecco come fare per acquistarli.

Abbonati Serie A TIM 2023-24

Settori Curva Sud Centrale (Ingr. 18/21) e Curva Sud Laterale (Ingr. 15/17)

Gli abbonati AS Roma di Curva Sud Centrale e Laterale potranno esercitare il diritto di prelazione nei suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024.

Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

La scelta del posto e del settore saranno libere, pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento. Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:

– Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale

– Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale

Settore Distinti Sud Est (INGR. 22/24) e Tribuna Monte Mario Laterale Sud (Ingr. 11/13)

Gli abbonati AS Roma di Curva Nord, Distint Sud, Distinti Nord Est, Tribuna Tevere, Parterre, Tribuna Monte Mario ed Hospitality potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est e Monte Mario Laterale Sud, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024.

Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. I settori Distinti Sud Est e Tribuna Monte Mario Laterale Sud non saranno disponibili in prelazione agli abbonati di Curva Sud Centrale e Laterale.

Abbonati Coppe 2023-24

I possessori del solo Abbonamento Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita su tutti i posti disponibili, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di lunedì 8 gennaio 2024. Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto.

Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Vendita libera per il derby Lazio-Roma

L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 16.00 di lunedì 8 gennaio 2024. Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.