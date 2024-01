Derby Lazio-Roma, strade chiuse e Olimpico blindato: come cambia la viabilità

Quando a Roma si sente la parola ‘derby’, la città va in fibrillazione. E’ in programma mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 18 allo stadio Olimpico il derby Lazio-Roma, valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Andiamo a vedere come cambia la viabilità nella Capitale, a cominciare dalle aree di parcheggio.

Derby Lazio-Roma, il piano della sicurezza

Come riporta il sito romamobilita.it, il piano della sicurezza prevede una suddivisione tra le due tifoserie anche per le aree di parcheggio: ai tifosi giallorossi è destinata l’area di piazzale Clodio, per i biancocelesti l’area XVII Olimpiade che sarà ampliata al punto che entro le 8 del 10 gennaio dovranno essere rimossi i veicoli presenti in viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara.

Entro la stessa ora dovranno esseri rimossi anche eventuali veicoli in sosta su largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Toscano, via Contarini, viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Diaz, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia sull’isola pedonale davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio, l’intero parcheggio di via Orti della Farnesina davanti al distretto Ponte Milvio della Polizia di Stato e infine dallo spartitraffico a raso tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina.

Viale del Ministeo degli Affari Esteri sarà chiuso al traffico e reso interamente pedonale. Entro le 14 scatterà poi la chiusura al traffico (tranne veicoli di soccorso, trasporto pubblico, residenti, ciclomotori, motoveicoli e biciclette) su viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Diaz, sul lungotevere Diaz tra il largo e piazzale De Bosis, sul Ponte Duca d’Aosta, su tutto lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan e in piazzale Maresciallo Giardino.

In previsione di eventuali esigenze di sicurezza anche nella zona di piazza Mancini, sempre entro le 8 del 10 gennaio dovranno essere rimossi i veicoli in via Martino Longhi e sulla stessa piazza Mancini tra via Longhi e via Antonazzo Romano. In vista del notevole afflusso di spettatori, la Questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentano ai tifosi di raggiungere lo stadio dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade.

Come raggiungere lo stadio Olimpico con i mezzi pubblici

L’area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 17 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio. Nei festivi è attiva anche la 120, che collega San Basilio con Villa Borghese-viale Washington.