Derby Lazio-Roma: tensione tra le curve, tifosi lanciano fumogeni e petardi

Attimi di tensione all’Olimpico tra i tifosi delle due curve: a pochi minuti dal fischio di inizio sono volati fumogeni e petardi. Un’escandescenza che ha richiamato l’attenzione persino di Mourinho.

I quarti di finale di Coppa Italia scanditi dalla tensione crescente tra la Curva Sud a la Tribuna Tevere. Da ore lo Stadio Olimpico è attenzionato dalle forze dell’ordine per gli exploit di violenza tra i tifosi, attesi e frequenti in concomitanza del derby Lazio-Roma. Anche stasera, a pochi minuti dall’inizio del match, le tensioni non si sono fatte attendere, col lancio di petardi e fumogeni tra gli spalti dei giallorossi e della Tribuna Tevere, che ospita i laziali.

Petardi e fumogeni all’Olimpico: Mourinho invita i tifosi alla calma

Tensione sugli spalti dell’Olimpico prima del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma: mentre le squadre si riscaldavano in campo, c’è stato un fitto lancio di fumogeni e petardi tra i tifosi biancocelesti in Tribuna Tevere e quelli giallorossi assiepati nei Distinti Sud. Alcuni tifosi hanno anche scavalcato le rispettive recinzioni per cercare il contatto ma poi la situazione è tornata sotto controllo, anche grazie all’intervento degli steward.

Così come le rimostranze dei tifose sono sfociate, grazie al rapido intervento del personale sono rientrate senza che intervenissero le forze dell’ordine già dispiegate nell’area dell’evento sportivo. Anche l’allenatore José Mourinho, assistendo al trambusto, ha invitato i tifosi a mantenere la calma per permettere il proseguimento della partita.