Derby Lazio-Roma, vendevano alcolici in vetro nei pressi dell’Olimpico: denunciati

Controlli amministrativi della polizia nell’area dello stadio Olimpico prima del derby Lazio-Roma di Coppa Italia di mercoledì 10 gennaio 2024. Gestore e commesso denunciati per aver violato l’ordinanza anti vetro del Prefetto.

Derby Lazio-Roma, denunciati il titolare e un commesso di un negozio di alimenti

I controlli amministrativi eseguiti dalla polizia, nella giornata interessata dal derby Lazio-Roma di Coppa Italia, hanno portato alla denuncia del titolare e di un commesso di un negozio di alimentari per aver violato l’ordinanza che vietava la vendita di bevande in contenitori in vetro.

È successo nel pre partita della gara di Coppa Italia tra Lazio e Roma di mercoledì 10 gennaio. Ad essere sorpresi dagli agenti sono stati il commesso ed il titolare di un negozio di piazza Mancini, che avevano appena venduto due bottiglie in vetro di birra violando così l’ordinanza del Prefetto di Roma che vietava la vendita di tali contenitori tre ore prima dell’inizio del match.

Per tale comportamento i 2 sono stati denunciati. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Derby Lazio-Roma, arrestato il tifoso biancoceleste che ha lanciato il petardo ferendo due spettatori

E’ stato rintracciato e arrestato dalla polizia di Stato nelle prime ore di questa mattina (venerdì 12 gennaio 2024) l’autore del lancio di un petardo durante il derby Lazio-Roma di mercoledì 10 gennaio che ha ferito due spettatori, provocando a una delle vittime lesioni gravissime, con prognosi di 60 giorni. A suo carico è stato contestato il reato di lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e lesioni gravissime aggravate.

Arrestato il 42enne che ha lanciato un petardo

Il 42enne, supporter laziale, non riconducibile ai contesti delle tifoserie ultras, con precedenti di polizia per reati maturati nel contesto delle competizioni sportive e degli stupefacenti, è stato identificato dagli investigatori grazie alla ricostruzione dei fatti mediante un’attenta e meticolosa analisi delle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza in dotazione allo Stadio Olimpico.

Nel dettaglio, l’autore del gesto è stato ‘beccato’ nel frangente in cui, alle ore 17:30 circa, durante le fasi di riscaldamento dei giocatori, dalla Tribuna Tevere, ha scagliato un petardo in direzione del settore Distinti sud est, ferendo due tifosi della Roma.