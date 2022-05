Choc durante la partita, Dimitri si accascia a terra e muore: aveva solo 27 anni. Stava per diventare papà

Tragedia nel calcio dilettantistico dove un ragazzo di soli 27 anni è morto durante una partita. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio nel mantovano. Nonostante i soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare. Qualche giorno fa aveva annunciato che sarebbe diventato papà.

Dimitri Roveri muore durante una partita di calcio

La vittima si chiamava Dimitri Roveri. Tifoso del Milan, ventisette anni come detto, giocava nella squadra Amatori Calcio Quingentole che ieri pomeriggio era scesa in campo contro il Casalpoglio per un incontro dei Play Off valido per il campionato Uisp Mantova. Ad un certo punto del match il ragazzo si è però sentito male ed è caduto a terra. Immediati i soccorsi con il giovane che è stato elitrasportato in Ospedale. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio sui social

La squadra di calcio dove giocava ha postato ieri sera una foto per ricordare il calciatore scomparso. “Ciao Dima” si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. Tantissimi i commenti, un mix d incredulità e – ovviamente – vicinanza alla famiglia per l’immenso dolore.

