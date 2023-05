Disastro scuole a Roma, a Talenti il liceo Bramante invaso dai rifiuti e l’erba incolta

Come ogni anno, in vista della stagione estiva Roma deve fare i conti con la condizione disastrosa dei cortili delle sue scuole pubbliche. In un aspetto cronico che tocca queste strutture tutto l’anno, i maggiori problemi compaiono sul finire delle lezioni. L’erba incolta nei cortili diventa nido per vipere, topi e insetti, oltre a diventare un pericolo concreto sul piano del rischio incendi.

Disastro scuole a Roma, la situazione di Talenti

Tra le strutture che vengono segnalate in questo periodo, ci sono anche quelle del quadrante Talenti in III Municipio. Tra queste, emerge la drammatica situazione vissuta dal Liceo Artistico Donato Bramante, nella sede di via della Cecchina. Qui il cortile scolastico è diventato una selva fuori controllo, con le piante che hanno raggiunto i due metri di altezza. Erbe incolte che nascondo, come nel film “Jumanji”, delle profonde insidie: nonostante ci troviamo in una scuola capitolina, al suo interno possiamo trovare una discarica abusiva, contenente al suo interno vecchia segnaletica stradale verticale e addirittura scarti di materiali edili.

La denuncia di studenti e professori del Liceo Bramante

A raccogliere le istanze di chi vive abitualmente questa scuola, è stato il consigliere Manuel Bartolomeo (eletto con Fratelli d’Italia in III Municipio di Roma Capitale). Una situazione come purtroppo se ne vedono tante nella Capitale, con i fruitori e i lavoratori della struttura che temono problemi sanitari per la condizione del loro cortile scolastico. Dopotutto, “è diventato impossibile proseguire le lezioni in queste situazioni, tra l’erba incolta che procura allergie agli studenti e il continuo ingresso d’insetti dalle finestre che affacciano sul cortile della scuola”.

Bartolomeo (FdI): “Inaccettabile andare a scuola così”

È un Manuel Bartolomeo di fuoco quello che racconta la situazione all’Istituto Bramante, in condizioni che ormai sono indignitose per il lavoratori della struttura e i numerosi studenti che devono seguire le lezioni. “Questa mattina l’istituto Superiore Bramante (ex Sisto V) in Via Della Cecchina, nel Quartiere Talenti, si presenta in condizioni inaccettabili per gli studenti e per il corpo docente – spiega il consigliere di Fratelli d’Italia -. Erba alta 2 metri, pezzi di cornicioni caduti, materiali di risulta sparsi su tutto il perimetro del plesso, parte dei giardini interdetti, nastri segnaletici sparsi ovunque messi lì da chissà quanto tempo. Chiediamo che la commissione Lavori Pubblici e la commissione Scuola del III Municipio intervengano nell’immediato convocando Città Metropolitane (ex provincia di Roma) per avere risposte rapide a tale degrado e abbandono. Al fianco abbiamo l’asilo nido Cecchina, dove bambini e ragazzi non meritano un giardino così dissestato nelle giornate estive”.