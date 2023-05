Locali da incubo a Roma: escrementi animali nei laboratori di preparazione, chiusi due esercizi

Roma. I controlli non si fermano mai nella Capitale. Nelle ultime ore sono andati in scena quelli della Polizia di Stato dalla periferia al centro. Le zone passate in rassegna, nello specifico, sono quelle di San Basilio, nelle aree dei quartieri Settecamini e Case Rosse e in zona Trevi nelle aree del centro storico ad alta intensità turistica.

Sono 2 gli esercizi commerciali controllati e che hanno avuto un pessimo riscontro durante le operazioni. Il primo in via Dameta dove, a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali riscontrate – evidenziate anche dal rinvenimento di escrementi di animali infestanti all’interno dei locali adibiti alla produzione di prodotti panificati – è in itinere un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività. Inoltre, sono state accertate gravi anomalie in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare è stata riscontrata la mancanza dei dispositivi di sicurezza e la mancata manutenzione dei macchinari ivi presenti. A seguito di ciò è stata applicata, dal personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sospensione immediata dell’attività.

Anomalie nel ciclo di produzione

Nel secondo esercizio commerciale, che si trova in via Farindola, le operazioni di ispezione hanno permesso di evidenziare alcune anomalie inerenti il ciclo di produzione di prodotti dolciari, per cui è stato necessario applicare specifiche prescrizioni in materia da adempiere entro 30 giorni a cura del titolare. Infine, sono stati effettuati numerosi controlli documentali anche nei confronti di clienti e di dipendenti presenti in altre attività commerciali e farmacie presenti nella zona. Ovviamente, il servizio, svolto ormai periodicamente, ha come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza nel quartiere e aumentare la fiducia dei cittadini della zona grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio della Polizia di Stato.