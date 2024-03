Domenica ecologica a Roma, controlli della polizia locale: rilevate 99 violazioni

La domenica ecologica, giunta al suo terzo appuntamento, ha visto centinaia di automobilisti che hanno trasgredito l’ordinanza del Campidoglio.

Nessun rispetto per le norme comunali sulla viabilità, così come per l’ambiente a Roma. Sono un centinaio le violazioni che la polizia di Roma Capitale ha elevato quest’oggi nei confronti degli automobilisti che hanno trasgredito le norme sulla Domenica ecologica. La giornata, riconosciuta tramite ordinanza del Sindaco di Roma, non ha fermato alcuni romani che, ignorando i limiti alla circolazione previsti dall’iniziativa, sono stati fermati dagli agenti: si parla di 99 violazioni e oltre 800 verifiche eseguite solo nella prima parte della giornata.

Controlli e sanzioni durante la Domenica ecologica di Roma

In ottemperanza a quanto previsto dal Sindaco di Roma Capitale tramite l’ordinanza n. 35 del 22 marzo 2024, la polizia di Roma Capitale ha predisposto dei servizi di vigilanza che permettessero il rispetto della cosiddetta “Domenica ecologica”: solo nel corso della prima parte della giornata, nella fascia oraria 7.30-12.30, sono state oltre 800 le verifiche eseguite dalle pattuglie e 99 le violazioni rilevate. I controlli proseguiranno nella fascia pomeridiana, prevista dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

Oggi, domenica 24 marzo, è in corso la Roma la terza, e anche l’ultima, ecologica del 2024. Iniziativa del Campidoglio per prevenire e contrastare l’inquinamento in città e per portare avanti l’iniziativa. Il sindaco Roberto Gualtieri ha emesso apposita ordinanza, la numero 35, nella quale specifica quali sono i limiti imposti alla circolazione veicolare.

Nello specifico, “Nella giornata di domenica 24 marzo – si legge nel provvedimento sindacale – è previsto di limitare la circolazione veicolare a tutti i mezzi a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova ZTL Fascia verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 anche se dotati di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a traffico limitato”. In questa limitazione sono compresi i veicoli a benzina, fino a Euro 5; diesel compresi gli Euro 6; i motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e i ciclomotori fino a Euro 2.