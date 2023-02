Domenica ecologica a Roma il 5 febbraio 2023: chi può circolare (e chi no), gli orari e la mappa

Dopo la domenica ecologica dell’8 gennaio scorso, Roma dà un altro freno allo smog. E il 5 febbraio è in programma la quarta e penultima domenica ecologica per contrastare l’inquinamento, per cercare di vivere in una città più green ed ecologica. Questo vuol dire, però, che la circolazione nella zona verde, quella che comprende il centro storico e la fascia a questo vicina, sarà limitata ai veicoli autorizzati. Con deroghe ed eccezioni, in determinate fasce orarie.

Chi può circolare durante la domenica ecologica a Roma

Come sempre, nella fascia verde, domenica 5 febbraio si dovranno fermare le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a Euro 6. Divieto, poi, per le moto a 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi precedenti Euro 2. Possono circolare, invece, i veicoli elettrici, quelli ibridi, a gas (Metano e GPL), le auto a benzina euro 6, motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi; ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi. E ancora, via libera a veicoli in car sharing, veicoli in car pooling , a quelli con contrassegno disabili.

Gli orari dello stop ad auto e moto

Nella fascia verde cittadina, quindi, dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30, ci sarà il divieto totale di circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe).

Quando ci sarà la prossima domenica ecologica

Quella del 5 febbraio sarà la penultima domenica ecologica. L’altra data da cerchiare in rosso sul calendario è il 26 marzo, quando è in programmo l’ultimo stop ad auto e moto inquinanti nella fascia verde. “Le ‘domeniche ecologiche’ sono provvedimenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti ma, soprattutto, costituiscono occasioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche da adottare per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo a tutela della nostra salute e della qualità dell’ambiente della città” – aveva spiegato in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.