Domenica In: tutti gli ospiti della 18esima puntata

Torna il consueto appuntamento con il salotto di Domenica In. Ecco chi sarà ospite in studio da Mara Venier domenica 14 gennaio 2024.

Tutti gli ospiti del 14 gennaio 2024

Enrica Bonaccorti, Mal, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nicola Di Bari, Wilma Goich, Tiziana Rivale, Francesca Alotta. Ma anche Danny Quinn e Luca Barbareschi. Sono questi gli ospiti di Mara Venier nel consueto appuntamento domenicale di Domenica In, in programma il 14 gennaio 2024 e in diretta, come di consueto, su Rai Uno.

La storia di Domenica In

Domenica in è un programma televisivo italiano di intrattenimento in onda su Rai 1 dal 1976. Attualmente giunto alla 48ª edizione (st. 2023-2024), è il secondo programma domenicale più longevo in assoluto della televisione italiana dopo La Domenica Sportiva. Con l’edizione 2023-2024 e 15 edizioni all’attivo (di cui le ultime sei consecutive), Mara Venier segna il traguardo dei trent’anni in termini di conduzione del longevo programma della Rai (la sua prima puntata alla guida della trasmissione risale, infatti, all’anno 1993).

Dalla stagione 2022-2023 il programma si scontra sempre da settembre a marzo con Amici di Maria De Filippi nella fascia oraria (14:00-16:30) mentre da marzo a giugno si scontra con le puntate extra-large domenicali delle soap Beautiful (14:00-14:45) e Terra amara (14:45-16:30), quest’ultima insieme ad Amici seguite dalla versione domenicale del talk Verissimo di Silvia Toffanin in onda ogni sabato e domenica nella fascia oraria (16:30-18:45).

La positività al Covid di Mara Venier

La stagione 2023-2024 ha inizio il 17 settembre 2023, la quindicesima nonché la sesta consecutiva nelle mani di Mara Venier. Il 12 novembre 2023 il programma non è andato in onda a causa della positività del Covid-19 da parte della conduttrice. Al suo posto è stata mandata in onda una puntata con il meglio delle precedenti puntate della stagione.