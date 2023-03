Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels: prima volta per un presidente Usa

Donald Trump è stato incriminato per il caso della pornostar Stormy Daniels. Una notizia dell’ultima ora, e un caso che rappresenta un unicum nella storia degli States: è il primo ex presidente della storia degli Stati Uniti d’America: il gran giurì del tribunale di New York ha votato nelle ultime ore per la sua incriminazione, così come riportato dal New York Times.

Donald Trump, tutti i guai del presidente: blitz dell’FBI nel suo resort in Florida

Il gran giurì ha incriminato Donald Trump per il caso Daniels

Il gran giurì di Manhattan, nell’ambito della ormai rinomata inchiesta sui soldi pagati alla pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, ha incriminato Donald Trump. Si tratta della prima volta che accade nella storia degli Usa. La donna in questione, Daniels, è una nota attrice e regista di film a luci rosse e ha dichiarato di aver ricevuto del denaro, precisamente la somma di ben 130 mila dollari, in cambio del suo silenzio su di un incontro di natura sessuale avuto con l’ex presidente.

Pagamento per comprare il silenzio

Una volta messo a tacere, in questo modo, il possibile scandalo che ne sarebbe inevitabilmente derivato, quello stesso anno il candidato repubblicano vinse le elezioni a sorpresa, con la disfatta della superfavorita Hillary Clinton del fronte democratico. Ad ogni modo, ora, Donald Trump diventa, in questo modo, il primo ex presidente degli Stati Uniti a dover affrontare un’inchiesta penale. Tra l’altro, il tycoon era nuovamente in corsa per le elezioni del 2024. Una cosa è certa: le accuse che derivano dall’indagine condotta dal procuratore distrettuale democratico di Manhattan, potrebbero avere un impatto a dir poco notevole sulle prossime elezioni presidenziali.

Trump dopo la sconfitta alle elezioni

Donald Trump, oggi 76 anni, già al termine del suo primo mandato aveva tentato in tutti i modi la rielezione, ma era stato sconfitto dall’attuale presidente Joe Biden. Dopo la sua sconfitta, poi, non si era dato per vinto, e aveva cercato in tutti i modi di sostenere la tesi, senza mai alcun riscontro, secondo la quale Joe Biden avrebbe vinto le elezioni attraverso una serie di frodi elettorali.