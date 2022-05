Doppia rapina in farmacia a Roma: prima ruba gli psicofarmaci, poi ci ripensa e torna per prendersi l’incasso

Ha fatto irruzione in una farmacia di via Portuense al civico 425 per rubare. E non solo una volta, ma bensì due, nella stessa giornata e a poche ore di distanza. Un ladro forse non soddisfatto del primo bottino, lo stesso che poi ha pensato bene di ritornare in quell’attività per mettere a segno un colpo, magari più ‘gratificante’ ai suoi occhi.

Doppia rapina nella farmacia di via Portuense

La prima volta è entrato nella farmacia alle 13.40 di ieri. Ha minacciato il titolare con una lama, poi è riuscito a portarsi via una boccetta di psicofarmaco prima di darsi alla fuga. La seconda volta, invece, è tornato alle 17, e non per il medicinale. Con lo stesso modus operandi e ‘copione’, ha minacciato il farmacista con il coltello perché l’obiettivo era uno: rubare l’incasso. L’uomo si è opposto, si è ribellato e il malvivente, quasi spaventato, è fuggito.

Chi è il ladro

Una fuga breve per il ladro perché le immagini di videosorveglianza sono state preziose e gli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, sono riusciti a rintracciare e bloccare l’autore di quelle due rapine. L’uomo, un 38enne romano, è stato bloccato su via dei Quattro Venti e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata e tentata rapina. Poi, è stato anche denunciato per possesso di armi.

(Foto Google Maps)