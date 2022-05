Terrore a Roma: 3 banditi legano e rapinano un’anziana in casa

Ha visto entrare nella sua abitazione tre banditi, che sono stati così veloci da non lasciarle il tempo di scappare o di chiamare le forze dell’ordine. Anzi, i malviventi, che avevano solo un obiettivo, cioè quello di rubare e portare via quante più cose possibili, l’hanno immobilizzata, legata. E hanno iniziato a cercare, mettendo a soqquadro tutto l’appartamento.

Anziana rapinata in casa in zona Castel Giubileo

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri sera, intorno alle 21.30, in via Salita di Castel Giubileo. Qui un’anziana di 69 anni è stata prima legata, poi rapinata da tre malviventi, che hanno messo a soqquadro l’intero appartamento per trovare soldi, oro, gioielli preziosi.

Chi sono i 3 ladri

I tre ladri, tre nordafricani, hanno fatto irruzione in quell’appartamento, ma mentre stavano cercando gli oggetti, i preziosi da portare via, l’anziana è riuscita a slegarsi, a divincolarsi. E a chiedere aiuto. Ma loro se ne sono accorti, così sono fuggiti per paura che arrivasse la Polizia.

L’arrivo della Polizia

E in effetti, gli agenti di Polizia del Commissariato Fidene, allertati dalla vittima, sono arrivati sul posto, ma dei malviventi non c’era più nessuna traccia. I tre sono riusciti a fuggire con un bel bottino perché hanno portato via gioielli per un valore di 10.000 euro. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia Scientifica, ma ora spetterà ai poliziotti rintracciare i 3 ladri nordafricani, dare loro un volto e un nome.