Roma. Aggredisce, scaraventa a terra e rapina una donna: ladro inseguito da un passante

Ha aspettato che il denaro che una donna aveva da poco prelevato uscisse dalla bocchetta dell’ATM, poi ha aggredito la vittima, una pensionata di 68 anni. E lo ha fatto in modo così violento: l’ha strattonata, l’ha scaraventata a terra, poi si è dato alla fuga con un bel bottino a piedi. Questo è quello che è successo a Roma, in via Adriano Fiori, in zona Casal de’ Pazzi. Ma fortunatamente, ad assistere la terribile scena un cittadino, un operaio romano di 31 anni, che non si è voltato dall’altra parte e ha subito allertato il 112.

Chi è il ladro che ha rapinato una donna a Casal de’Pazzi

Il cittadino, che ha notato la scena, ha prima chiamato le forze dell’ordine, poi ha seguito il ladro, lo ha tallonato senza mai perderlo di vista. E questo ha consentito ai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro di arrestarlo.

Si tratta di un romano di 67 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, trovato ancora in possesso delle banconote rubate. E ora dovrà rispondere di rapina aggravata ai danni della donna. L’arresto è stato convalidato, ma in attesa del processo il Tribunale di Roma ha disposto per il ladro l’obbligo di presentazione in caserma.

Come sta la vittima

La 68enne è stata portata in ospedale: ha riportato alcune fratture, in particolare a una spalla e al bacino, rimediando una prognosi iniziale di 30 giorni dai sanitari del Policlinico “Umberto I”.