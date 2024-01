Doppio incidente nel latinense: vigili del fuoco impegnati d’urgenza in due mortali

I vigili del fuoco di Latina sono impegnati su due fronti diversi nella provincia di Latina: un primo incidente ad Aprilia, l’altro a Sezze. Gli interventi in entrambi i casi sono di massima urgenza, con morti e feriti da soccorrere.

Domenica col fiato sospeso per due incidenti registrati ad Aprilia e Sezze, in provincia di Latina. Sul posto è intervenuta la squadra dei vili del fuoco di Latina, che ha dovuto prestare soccorso in due incidenti mortali, entrambi molto gravi per la presenza in un caso di un morto, nell’altra per un fuoristrada in cui un uomo ha rischiato la vita.

Soccorsi d’urgenza ad Aprilia: auto investe ciclista

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 gennaio 2024, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto contemporaneamente in due diversi incidenti stradali. Il primo incidente ha riguardato via carano, nel Comune di Aprilia, dove la squadra territoriale dei vigili del fuoco del locale distaccamento, constatava la presenza di una vettura e di una bicicletta interessati da un sinistro, per cause in fase di accertamento da parte delle autorità.

A seguito dell’impatto il ciclista ha perso la vita mentre l’automobilista, in gravi condizioni, è stato elitrasportato in ospedale. L’intervento si è reso necessario per permettere ai vigili del fuoco di collaborare con i sanitari a soccorrere prontamente l’automobilista, infine per mettere in sicurezza la vettura coinvolta nell’incidente.

Auto sbanda fuori strada a Sezze: conducente salvato in extremis

Contemporaneamente nel Comune di Sezze, in via migliara 47 a Ceriara, la squadra territoriale vigili del fuoco di Latina, ha constatato la presenza di una vettura fuori strada, che si era capovolta in un canale e parzialmente ricoperta di acqua. L’automobilista alla guida ha rischiato di annegare, ma per fortuna è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura che stava affondando prima dell’arrivo dei Soccorsi. Successivamente, l’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario.

Il personale intervenuto, dopo aver accertato che nessun’altra persona era rimasta coinvolta, ha iniziato le operazioni di recupero del mezzo mediante l’ausilio dell’autogrù dei vigili del fuoco proveniente dal Comando di Frosinone. Sul posto si trovano per le rispettive competenze 118 e carabinieri.