Latina, grave incidente a Borgo Podgora: ferita una 37enne e la sua bimba di meno di un anno

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 31 dicembre, a Borgo Podgora a Latina. Un’auto, una C-Max è finita fuori strada finendo contro un muro di cinta. La 37enne alla guida e la sua piccola di meno di un anno sono rimaste gravemente ferite. Ad accorrere per prestare soccorso sono stati gli agenti della Polizia locale oltre ai sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

La bimba sembra aver riportato le conseguenze più serie

Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che aver riportato le conseguenze più serie sia stata la bambina di soli undici mesi. Sia per la piccina che per la sua mamma è stato ritenuti necessario far atterrare due eliambulanze che hanno trasportato la bimba al Bambino Gesù di Roma e la 37enne al Gemelli.

A svolgere i rilievi sono gli agenti della Polizia locale

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati affidati agli agenti della Polizia locale. Dai primi accertamenti sembrerebbe che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nello schianto, ma le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti per cercare di stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.