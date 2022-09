Dose booster vaccino anti Covid bivalente aperta a tutti gli over 12 nel Lazio: come prenotarsi

Sono partite le prenotazioni per il vaccino anti Covid bivalente (ossia aggiornato alle varianti) nel Lazio. A darne notizia è stato poco fa l’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Si tratta di una campagna di prevenzione “molto importante” – ha sottolineato D’Amato – “importante per apporre un’ulteriore barriera in vista dell’arrivo dell’inverno”.

Chi può farlo

Possono prenotare il vaccino tutte le persone over 12. “La dose booster è fortemente raccomandata in particolare per le persone fragili e per tutti gli over 60“, ha spiegato l’Assessore che ha poi aggiunto che comunque il richiamo adesso “è aperto a tutti nella fascia over 12″.

Come fare per prenotare il vaccino bivalente nel Lazio

Le modalità di prenotazione sono quelle consuete. Bisogna recarsi sul portale regionale Salute Lazio nella sezione “prenota vaccino” (qui il link diretto) e selezionare l’HUB tra quelli disponibili unitamente al giorno desiderato. Ricordiamo che è necessario avere a portata di mano la propria tessera sanitaria e che nel giorno fissato per l’appuntamento occorrerà portare il consenso informato (firmato) sul vaccino.