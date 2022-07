Draghi ha dato le dimissioni: il capolinea del Governo. Si va verso il voto anticipato

Mario Draghi si è dimesso. La notizia rappresenta il culmine di una lunga settimana di tensioni e controversie sul Governo, dopo la crisi interna innescata dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che aveva deciso di non dare la sua fiducia.

E così, nelle ultime ore, il professor Draghi ha ufficializzato la sua decisione questa mattina nel corso del colloquio con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale.

Draghi si dimette: l’annuncio ufficiale

Ora, il governo resta in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti. Ad annunciarlo è anche Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica: “ Il professor Mario Draghi, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il presidente della Repubblica ne ha preso atto “.

Leggi anche: Il nome di Mario Draghi più di due volte al minuto sui media italiani

Il breve discorso del premier

Draghi è stato alle Camere, ma era solamente di passaggio. Subito dopo è passato al Quirinale per confermare la decisione assunta nelle scorse ore. Draghi ha consegnato formalmente la gestione della crisi nelle mani del capo dello Stato. “ Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni “, è stato il brevissimo intervento del premier.

Applausi alla Camera: ma le forze politiche pensano già al voto

Draghi, dopo le dimissioni, è stato accolto alla Camera da una serie di applausi. Applausi che sono arrivati soprattutto da parte della squadra dei ministri. Non ha nascosto sorrisi e ha ringraziato tutti “ per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo “. Poi si è lasciato andare a una battuta: “ Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato… “.

L’esecutivo, insomma, è arrivato al capolinea. La giornata di ieri al Senato è stata lunga e complicata. Intanto, però, le forze politiche già pensano al voto e probabilmente ci sarà il 2 o il 9 ottobre. Al momento, però, la nave rimane in mezzo alla tempesta, senza nocchiere, con un futuro politico incerto.