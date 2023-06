Dramma a Sezze, si schiantano con lo scooter contro il guard rail: coppia in fin di vita

Ore di apprensione nel Comune di Sezze, dove due motociclisti stanno lottando in ospedale tra la vita e la morte. Le due persone, marito e moglie, viaggiavano sulle strade di Sezze Scalo, quando per motivi ignoti avrebbe sbagliato le modalità per impegnare una rotonda. Una schianto terribile, che ha portato il motociclista a perdere il controllo della motocicletta e successivamente schiantarsi contro il guard rail.

Le dinamiche dello schianto a Sezze

Si sta cercando di ricostruire le dinamiche del disastroso incidente occorso ai due centauri. I due coniugi stavano impegnando la SS 156, quando hanno avuto il sinistro. Entrambi provenivano di Ceriara di Sezze, quando hanno incrociato la tremenda rotonda che li ha fatti violentemente carambolare a terra. L’ipotesi più accreditata al momento, rimane quella legata alla responsabilità del centauro: chi guidava, infatti, non avrebbe rallentato al “dare precedenza” prima della rotonda, perdendo il controllo dello scooter in curva e successivamente cadendo rovinosamente a terra.

Le condizioni dei due centauri

Da subito, sono apparse disperate le condizioni dei due motociclisti dopo la caduta. Infatti, entrambi sono caduti dal mezzo sbattendo la testa e il viso. Le persone, entrambe 50enni, dopo l’intervento dei paramedici del 118, sono stati trasportati d’urgenza e in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Tra i due, la persona con le conseguenze più serie è risultata la donna. Alla signora, attraverso un intervento chirurgico, è stato necessario asportare un rene e la milza per i gravi danni riportati dagli organi. Per entrambi, poi, preoccupano le condizioni neurologiche, considerato come tutte e due i coniugi hanno sbattuto violentemente la testa sull’asfalto dopo la caduta. Sempre la donna, secondo le prime ricostruzione, sbalzata dalla sella avrebbe colpito con il volto il manto stradale, riportando ingenti danni alla testa e al viso. Entrambi i centauri sono sedati e in coma farmacologico.