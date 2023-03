Droga a Ostia, pusher colto in flagrante mentre si libera delle sostanze: amici tentano di ostacolare l’arresto a Lido Centro

Droga a Ostia, pusher colto in flagrante mentre spacciava: amici tentano di ostacolare l’arresto a Lido Centro. Nuovamente casi di droga all’interno del Litorale Romano, questa volta nel quadrante del centro cittadino. Nei pressi della stazione ferroviaria, sarebbe stato avvistato un pusher mentre vendeva sostanze stupefacenti a giovani ragazzi e anche clienti più adulti. Colto sul fatto dalla polizia, l’uomo prima avrebbe provato a liberarsi della droga e successivamente a opporsi alle manette.

Arrestato pusher a Ostia davanti la stazione di Lido Centro

Come sappiamo, da mesi si segnalano casi di piccola criminalità nei pressi di Lido Centro. In tal senso, piazze di spaccio gestite da comunità etniche e che vedono la complicità di alcuni minimarket presenti in quella fetta di territorio. Proprio in virtù di queste logiche, un uomo nordafricano sarebbe stato arrestato interno le ore 15 su via Lucio Lepidio. L’uomo, con la fama di spacciatore nel quadrante cittadino, è stato colto sul fatto mentre addosso portava delle sostanze stupefacenti.

Vedendo le divise avvicinarsi a lui, nei pressi dell’incrocio con via Vincenzo Vannutelli, il soggetto avrebbe provato a liberarsi delle confezioni di droga, buttandole in mezzo ai cespugli e nei parcheggi delle palazzine situate in quella strada. Agli agenti, però, l’uomo era già conosciuto, tanto che sono scattate subito le manette. Per non essere arrestato, l’uomo ha provato a fare resistenza. Questa, un’azione coadiuvata da alcuni connazionali occorsi in suo aiuto.

Tali persone, hanno cominciato a filmare gli agenti mentre operavano l’arresto, urlando come si stesse mettendo in scena una “aggressione razzista” ai danni dell’amico fermato. Per bloccare l’uomo, sono serviti due agenti, che sono riusciti a inserirgli le manette solo una volta messo a terra e immobilizzato. Davanti alla stazione di Lido Centro, in pochi mesi è l’ennesimo caso di pusher fermato, in una dinamica criminale che sembra stia prendendo sempre più piede.