Droga, un’auto ‘stupefacente’ sulle strade di Roma: oltre 40 chili tra hashish e coca

Roma. I controlli per frenare i fiumi della droga nella Capitale non si fermano mai, e l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti non si fermano mai. Nelle ultime ore, altri 4 arresti, tra cui un paio di ragazzi intenti nel loro ”carico”. Ecco il dettaglio della vicenda.

Folle inseguimento a Roma: pusher si schiantano contro la volante, a bordo 7mila dosi di droga

Roma, due ragazzi beccati durante il carico di droga

Tra gli arresti portati a termine, quello che riguarda di due giovani ragazzi, rispettivamente di 26 e 20 anni, invischiati in loschi affari di droga. I due soggetti sono stati beccati proprio mentre erano intenti nel caricare il loro ”materiale” all’interdo in una vettura con l’obiettivo, presumibilmente, di portare le sostanza al loro casa base. Nello specifico, nel pomeriggio di venerdì scorso, 24 febbraio 2023, la Polizia Giudiziaria del XIV Distretto Primavalle ha proceduto, a seguito di specifica attività investigativa, al controllo di due ragazzi che, in località Torresina, stavano caricando del materiale in un’autovettura.

Auto a doppio fondo e oltre 40 chili di sostanza

L’auto in questione è risultata dotata di un doppio fondo – predisposto per l’occultamento di materiale stupefacente – all’interno del quale sono stati trovati 7 kg. di hashish. La successiva perquisizione presso un deposito nella disponibilità di uno dei due ha consentito il rinvenimento di altri 33 kg di hashish e di oltre 1 etto di cocaina. I due uomini, rispettivamente di 26 e 20 anni, sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto, dal GIP del Tribunale di Roma, la convalida dell’arresto per entrambi che, al termine dell’udienza, sono stati condotti in carcere in esecuzione della misura della custodia cautelare emessa nei loro confronti.