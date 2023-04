Droga a Roma, in viaggio con 2 kg di coca e oltre 30.000 euro nelle bocchette dell’aria

Roma. Ne abbiamo appena scritto, ed ecco arrivare il bollettino di un’ennesima operazione antidroga sul territorio, questa volta da parte degli agenti della Polizia di Stato sia in uniforme, che in borghese, i quali ogni giorno passano al setaccio le zone più calde della Capitale, effettuando numerosi arresti e sequestrando ingenti quantità di droga. In questo articolo vi raccontiamo come nei giorni scorsi il personale della VI sezione Falchi della Squadra Mobile capitolina, in tre diverse operazioni, abbia arrestato 4 cittadini italiani e denunciato una donna in stato di libertà poiché gravemente indiziati del reato di spaccio.

Roma, un borsone nero pieno di droga al Quadraro: nei guai anche un minorenne

Droga a Roma: in auto con coca e contanti

Le operazioni si sono svolte in diverse giornate, tra le più rilevanti certamente quella andata in scena nella giornata di venerdì scorso, soprattutto in considerazione del quantitativo di denaro ritrovato a carico del soggetto. Lo hanno beccato proprio mentre si trovava all’interno della sua auto, in atteggiamento fortemente sospetto, cosa che lo ha incastrato sin da subito, anche se la sua auto era già sotto stretta osservazione degli agenti. Il nascondiglio che aveva scelto non è riuscito ad eludere il controllo degli agenti, ormai fin troppo esperti di tutte le componenti auto smontabili all’interno delle quali è possibile occultare le sostanze stupefacenti e i loro proventi.

Oltre 30.000 euro di proventi e 2 kg di stupefacente

Scendendo nel dettaglio della dinamica, lo scorso 21 aprile, durante un mirato servizio atto al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, i poliziotti in zona Tiburtino hanno notato un uomo transitare all’interno di un’autovettura, che armeggiava come se volesse occultare qualcosa, quindi hanno proceduto a fermare l’auto e l’hanno sottoposta a controllo, trovando all’interno delle bocchette di aerazione due pacchi contenenti 2,165 kg di cocaina e un ulteriore involucro contenente 31.565 Euro in contanti, mentre nelle tasche dell’uomo, un cittadino italiano di 32 anni sono stati rinvenuti ulteriori 500 Euro in contanti. La droga ed i soldi sono stati sequestrati e l’uomo arrestato.