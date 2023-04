Baby Narcos a Roma: ragazzina di 16 anni beccata con hashish e Lsd

Roma. Giovanissimi. Studenti. Spesso incensurati e di buona famiglia. Di certo non darebbero troppi sospetti, e possono muoversi in qualsiasi ambiente, senza pregiudizi, senza che il minimo sospetto possa ricadere su di loro, almeno a primo impatto. Non si tratta della prima volta, ma nella giornata di sabato scorso, una ragazza soli 16 anni è stata scoperta dai Carabinieri in possesso di un certo quantitativo di droga, finemente confezionato e pronto per la circolazione in strada.

Droga a Roma: pistole, fucili e munizioni per difendere il suo business

Baby Narcos a Roma: l’ultimo caso

Per questo vengono utilizzati da gruppi criminali per vendere la droga tra giovanissimi, sfruttando anche il fascino romanzato della malavita sulle loro giovani menti. Oppure, fanno tutto da soli, mettendosi in proprio per arrotondare la paghetta. Gli stupefacenti che propongono sono diversi: hashish, Lsd e cocaina vanno sempre per la maggiore nella loro rete. Ma, comunque, basta chiedere per avere qualsiasi tipologia di sostanza.

Ragazzina 16 anni beccata con la droga dai carabinieri

Uno degli ultimi arresti risale proprio alla giornata di sabato scorso. In manette è finita una 16enne romana, studentessa, trovata in possesso di 440 g di hashish e 3 g di LSD. I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo l’hanno sottoposta agli arresti domiciliari. La giovanissima, con la sua scorta pronta alla vendita stava passeggiando tranquillamente per il quartiere. Alla vista dei militari ha però destato subito sospetto, dal momento che ha cambiato bruscamente direzione. Insomma, la droga era confezionata per bene, e tutto ha fatto pensare sin da subito ad una attività ben rodata, o quantomeno non proprio improvvisata, data anche la modalità di confezionamento.

Incastrata dal nervosismo

Ad incastrarla, come detto, è stato il suo atteggiamento nervoso. Per il resto, era una insospettabile: ragazza presumibilmente del terzo anno di scuole superiori che se ne va in giro per la strada, come tanti del resto, ma che in realtà, nella cameretta di casa sua ha creato un vero e proprio covo dove nascondere la droga.