È morto Alessandro D’Alatri, il regista romano de ‘I bastardi di Pizzofalcone’ aveva 68 anni

Lutto nel mondo del cinema a causa della morte di Alessandro D’Alatri. L’uomo aveva 68 anni e nella sua carriera ha diretto molti film per il cinema quali, ad esempio: Senza pelle con Kim Rossi Stuart nonché numerosi successi televisivi come I Bastardi di Pizzofalcone, il commissario Ricciardi e Un professore.

La carriera del regista Alessandro D’Alatri

L’uomo è morto oggi a seguito di una malattia. La sua carriera è iniziata da giovanissimo, prima come attore e poi come regista pubblicitario. Settore quest’ultimo nel quale si è fatto le ossa e quando, nel 1991, ha debuttato sul grande schermo con la pellicola Americano rosso, D’Alatri ha vinto il David di Donatello e il Ciak d’Oro come miglior film esordio. Nel corso degli anni ha realizzato nove film per il cinema, l’ultimo è stato: The Startup, il quale narra la storia vera di un ventenne romano che durante il liceo ha inventano un social network basato sul merito per far trovare lavoro. Poi, negli ultimi anni D’Alatri si è dedicato molto alla fiction targata Rai, suoi progetti che hanno poi raccolto un’ampia udienza di pubblico: Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone, Il Professore, ne sono un noto esempio.

I messaggi di cordoglio