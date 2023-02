È morto Paco Rabanne: il visionario designer aveva 88 anni

È morto Paco Rabanne. Il visionario designer definito da Coco Chanel ‘il metallurgico della moda’ è spirato all’età di 88 anni a Portsall, in Francia. Il decesso dell’uomo è stato confermato dal gruppo spagnolo Puig che controlla sia la casa di moda Paco Rabanne sia il business dei profumi. Le cause del decesso non sono state rese note.

La carriera di Paco Rabanne

La carriera di Paco Rabanne è cominciata negli anni Sessanta, creando gioielli per prestigiosi brand quali Dior, Balengiaca e Givenchy. Rabanne aveva dato vita alla sua casa di moda nel 1966 e per i suoi modelli utilizzava materiali insoliti come carta, plastica e metallo. Proprio l’uso di quest’ultimo elemento gli costò l’appellativo da niente di meno che Coco Chanel di ‘Metallurgico della moda’. Ma non solo. Rabanne fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nella sue sfilate. Una personalità artistica, poliedrica ed infaticabile la sua. L’uomo ha, infatti, lavorato anche nel cinema confezionando i costumi di scena di Barbarella. Rimanendo in tema di cinema, come non ricordare il celebre abito di grandi paillettes indossato da Audrey Hepburn nel film Due per la strada.

Il messaggio dell’azienda

‘La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore scomparso oggi all’età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d’avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate’, queste le parole dell’azienda con un post su Instagram.

Casa di moda e profumi

La casa di moda che porta il suo nome nacque nel 1966 e Romina Power amava indossare i suoi abiti. Invece, nel 1973 nacque l’eau de toilette maschile Paco Rabanne Pour Homme, che con il tempo diventò una vera e propria icona olfattiva. Il suo brand entro a far parte del gruppo spagnolo Puig nel 1966.