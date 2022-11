Renato Balestra è morto, lutto nel mondo della moda: aveva 98 anni

Lutto nel mondo della moda (e non solo). Renato Balestra, decano dell’alta moda, è morto ieri sera a Roma all’età di 98 anni. A dirlo all’Ansa le figlie Fabiana e Federica, con la nipote Sofia: a loro andrà la gestione del noto marchio.

Chi era lo stilista Renato Balestra, i suoi successi

Renato Balestra è nato a Trieste nel 1924 da una famiglia di architetti e ingegneri e fin da piccolo ha coltivato la passione per l’arte e la musica. Poi per la moda. Tutto, in realtà, è iniziato per gioco: i suoi amici di università gli hanno chiesto di disegnare un abito da donna da inviare a sua insaputa alla maison di alta moda di Jole Veneziani. E così ha iniziato il suo percorso, prima di diventare un grande stilista. Nel 1954 si è trasferito a Roma, poi ha disegnato abiti per grandi star internazionali, come Ava Gardner e Sophia Loren ed è diventato lo stilista preferito di Natalie Wood. E non solo.

Il blu balestra

Quando si parla di Renato Balestra non si può non parlare della sua nota distintiva: il blu balestra, una tonalità unica, simbolo della casa di moda.

Il successo mondiale

Renato Balestra è diventato preso famoso anche in America, ha sfilato nelle Filippine, in Thailandia, Giappone, Malesia, Indonesia. E ha vestito alcune tra le donne più potenti del mondo, tra cui fisrt lady e imperatrici. Tra l’altro lui è stato il primo a credere nel licensing: ha lanciato il profumo, poi si è dedicato a trucchi, occhiali, orologi, articoli per la casa. E nel 1988 è sbarcato in televisione, dove ha presentato il programma Rosa & Chic su Rai .

Quando ci sarà il funerale

Ieri sera il grande stilista è morto a Roma, all’età di 98 anni. E ora i funerali si terranno martedì 29 novembre nella Capitale, nella Chiesa di Santa Maria del Popolo. La gestione del marchio, quindi, sarà nelle mani delle due figlie e della nipote Sofia. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza: se ne è andato un decano dell’alta moda. Che con i suoi abiti ha fatto la storia.

"Lo stile è l'impronta di ciò che si è, non di cosa si fa" Renato Balestra (Trieste, 3 maggio 1924 – Roma, 26 novembre 2022) pic.twitter.com/NUYZPk4uNs — Marcella Semeraro (@MarcellaSemera1) November 26, 2022