Elicottero scomparso a Foggia, tutti morti: tra i passeggeri a bordo anche due bambini

Foggia. Cinque passeggeri a bordo di un elicottero che sembra essere completamente scomparso dopo l’improvvisa interruzione del contatto radio nelle ultime ore. Succede nella provincia di Foggia, dove al momento c’è ansia e tensione durante le ricerche di un elicottero A109 con a bordo cinque passeggeri, tra cui due bambini, e due membri dell’equipaggio. Il velivolo, dato al momento per disperso, era in servizio nella tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti e appartiene alla società di trasporto aereo Alidaunia. Dopo il decollo e l’inizio della tratta, ad un certo punto, sparisce il contatto radio: l’ultimo rilevato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano. A complicare ancora di più le cose, il fatto che in quell’area, nel momento della scomparsa, era in corso un temporale, il che oltre a preoccupare non ha reso nell’immediato performanti le prime ricerche per il rintracciamento dell’accaduto.

La ricostruzione della dinamica

Stando a quanto si apprende dalle cronache locali, i passeggeri sarebbero tutti turisti sloveni. Cercando di ricostruire la dinamica della sparizione, il velivolo era partito intorno alle 9:20 dalle Isole Tremiti, poi le tracce del contatto radio si perdono qualche tempo dopo, tra Apricena e San Severo. A quel punto, scatta l’allarme e partono subito le operazioni di ricerca che si stanno concentrando anche nelle ultime ore proprio nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano. L’operazione di ricerca vede la partecipazione e la messa in campo di 40 militari dell’arma, tra cui i reparti speciali dei “Cacciatori di Puglia” che stanno cercando di raggiungere soprattutto le zone più impervie che circoscrivono il promontorio del Gargano. Oltre a ciò, sono costantemente impiegati nel pattugliamento aereo anche tre elicotteri dei carabinieri che sorvolano l’intera zona.

Aggiornamento ultima ora: ritrovato velivolo, morti i passeggeri