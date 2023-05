Emergenza abitativa a Roma, portati in strutture d’assistenza diversi clochard nella zona di San Lorenzo

Si è svolta questa mattina un’azione di assistenza presso diversi clochard nella zona di Roma, che da diverso tempo avevano creato giacigli di fortuna presso il quartiere di San Lorenzo. Con un’azione coordinata tra AMA, Polizia Locale e II Municipio capitolino, i senzatetto sono stati condotti presso delle strutture idonee ad assisterli sul piano del reinserimento sociale.

Aiutati i senzatetto nella zona di San Lorenzo

Proseguono gli interventi della Polizia di Stato, in collaborazione con i competenti Uffici dell’amministrazione Capitolina, per la messa in sicurezza e il ripristino del decoro urbano in varie zone della città. Questa mattina, gli agenti del commissariato San Lorenzo, con l’ausilio personale specializzato dell’AMA (sezione decoro urbano) e del personale della Sala Operativa Sociale del Dipartimento comunale delle Politiche Sociali, ha provveduto alla rimozione dei giacigli di fortuna realizzati in diversi luoghi del quartiere e in particolare in via dei Marsi e nelle aree a ridosso delle Mura Aureliane, tra cui via di Porta Tiburtina, piazza dei Siculi, via dei Tizii e via dei Frentani.

L’azione di assistenza per la riqualificazione del quartiere

Per quanto riguarda le 4 persone trovate negli insediamenti, il personale dei servizi sociali ha offerto loro la possibilità di essere ospitati in una struttura idonea. Questo, in particolar modo, per non lasciare queste persone in balia della malavita. In qualità di senza fissa dimora, spesso queste persone sono costrette a delinquere per poter sopravvivere, trovando un minimo di reddito nella vendita di sostanze stupefacenti all’interno del quartiere di San Lorenzo o della vicina stazione Termini.

Verso un ripristino della legalità tra Esquilino e San Lorenzo

Le tendopoli dei senzatetto erano arrivati a sottrarre intere strade ai residenti di questi quartieri, in zone dove purtroppo lo Stato italiano era diventato latitante nei controlli. Allora ecco le storie di violenze tra minoranze etniche, in situazioni che degeneravano per la fila alla Caritas o addirittura per la zona di spaccio dove vendere le droghe al popolo della movida di quelle aree.