Emergenza migranti a Roma, II Municipio pubblica avviso da 280 mila euro per le associazioni attive nell’assistenza di queste persone

Se il dal Comune di Roma non arrivano risposte sull’emergenza dei migranti e dei clochard in Città, una scossa prova a darlo il II Municipio capitolino. Considerato come quel territorio vive la situazione delicata all’interno dei quadranti di San Lorenzo e la stazione Tiburtina, ha deciso di indire un bando da 280 mila euro per aiutare queste persone. A poter rispondere, potranno essere solo le associazioni di volontariato già attive sull’assistenza a queste persone.

Il bando per aiutare i migranti del II Municipio di Roma

Chiamati anche “transitanti”, il Municipio ha deciso di affidarsi all’apporto degli Enti del terzo settore per provare ad aiutare queste persone. Gli uffici per chiedere informazioni sul bando capitolino, verranno sistemati nei locali di un ex marmista del territorio. A far smuovere l’amministrazione municipale verso questa scelta, oltretutto forte economicamente, è l’attuale situazione che si vive a stazione Tiburtina. Tanti sono i migranti che arrivano in quest’area, sempre più spesso costretti a dormire per strada, a fomentare il degrado urbano e soprattutto compiere reati per poter sopravvivere.

Il flusso dei migranti alla stazione Tiburtina

Soprattutto dal terminal autobus della zona, da tutta Italia entrano transitanti da quel punto a Roma. Cercano fortuna nella nostra città, ma la speranza poi s’infrange davanti a una realtà che li costringe a vivere in mezzo a una strada in condizioni estreme e che soprattutto li avvicina a situazioni di piccola criminalità locale. A Roma mancano strutture di accoglienza adeguate, specie perchè manca un totale controllo di queste persone e soprattutto un programma d’inclusione con la società che vive nella nostra amata città. Si tengono delle persone in condizioni estreme, lontano migliaia di km da casa e familiari e che devono mettere in atto una vera corsa alla sopravvivenza per poter vivere all’interno della Capitale: soldi che nascono da piccoli reati, furti, spaccio o addirittura violenze fisiche come gli stupri.