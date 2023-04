Migranti, ancora un naufragio: morti e dispersi nel giorno di Pasqua

Ancora un naufragio con morti e dispersi nel giorno di Pasqua. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti si parla di almeno una ventina di persone disperse in mare aperto. L’equipaggio della nave Nadir a Lampedusa ha dato la notizia alle forze dell’ordine, che sono al lavoro per ricostruire i fatti

Migranti a Lampedusa, 2 morti e decine di dispersi

La piccola barca sulla quale viaggiava il gruppo di migranti è affondata e diverse persone sono disperse in mare, anche se non si sa ancora il numero preciso. I volontari della Ong Resqship ne ha tratti in salvo 22 nelle acque sar maltesi e ha recuperato i corpi di due persone.

“Dopo un’ora di soccorsi ininterrotti, il nostro equipaggio – scrive l’Ong Resqship su Twitter – ha trovato circa 25 persone in acqua che erano lì già da circa 2 ore. L’equipaggio è riuscito a recuperare 22 sopravvissuti e 2 deceduti”. I cadaveri sono in fase di trasferimento nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Domenica di Pasqua, oltre 13 sbarchi in poche ore

A partire dalla mezzanotte sono già sbarcati 520 migranti a Lampedusa per un totale di 13 sbarchi. Nella tarda mattinata, 156 ospiti dell’hospot di contrada Imbriacola, sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà stasera a Porto Empedocle. “Nella notte – spiega Alarm Phone in un Tweet – abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia. Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!”