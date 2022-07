Ennesimo incendio a Roma: distrutta una falegnameria (FOTO)

Ogni giorno ce n’è uno. E a Roma, purtroppo, gli incendi non danno tregua. Anzi, sempre più spesso le fiamme, che partono da sterpaglie, si propagano e arrivano a lambire le case o le attività. Proprio come è accaduto oggi nella Capitale perché dalle 16 circa, quindi da quasi due ore, i Vigili del Fuoco sono in via Alberto Tulli, al civico n 74, per domare un vasto incendio.

Incendio in via Alberto Tulli

L’incendio è partito da sterpaglie, ma le fiamme a causa del vento hanno raggiunto e distrutto completamente una falegnameria. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, un’autobotte, il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) e il Capo Turno Provinciale.