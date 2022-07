Roma in fiamme, grosso incendio sulla tangenziale: chiusa l’Olimpica, strada invasa dal fumo (FOTO E VIDEO)

Ancora un incendio, l’ennesimo, a Roma. Solo oggi – come fanno sapere i vigili del fuoco del Comando di Roma – ci sono stati 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio della Capitale.

Tangenziale in fiamme

Poco fa l’ultimo rogo, in ordine di tempo. Un grosso incendio sta interessando la Tangenziale. L’Olimpica è invasa dal fumo e la strada è bloccata per un tratto.

L’aria è diventata irrespirabile in tutto il quartiere e una colonna di denso fumo nero si è levata in cielo, visibile a chilometri di distanza. A terra si riversa cenere, che viene trasportata fino al quartiere Nuovo Salario. Questo è il secondo incendio in due giorni sull’Olimpica.

Sul posto è anche intervenuto un elicottero per poter spegnere le fiamme.

Gli altri incendi

Sono circa 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio di Roma e provincia nella giornata del 1di oggi. Dalle 11:30 alle 15:00 circa i soccorritori sono stati impegnati presso il quadrante di Roma nord-ovest per l’incendio boschivo che ha interessato la zona periferica della Pisana. In quel settore sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, più alcuni moduli della protezione civile, che hanno provveduto allo spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Brucia anche la provincia di Roma

Due le squadre che hanno operato nel comune di Bracciano per estinguere un incendio sterpaglie terminato alle ore 14,20 circa. A Fiano Romano, in prossimità di via Val Casale 50, dalle ore 14:00 tre squadre sono impegnate sul posto, con l’ausilio del Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) per incendio di colture. I soccorritori durante le operazioni hanno evitato che le fiamme raggiungessero strutture abitative e commerciali.

Dalle ore 14,50 due squadre di terra stanno operando in prossimità dell’A91, sul viadotto della Magliana ,dove il fumo ha recato qualche disagio al traffico veicolare.

Dalle 15:40 invece i vigili del fuoco sono intervenuti a Pomezia, per un incendio che ha minacciato anche un asilo.