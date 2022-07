Grosso incendio a Pomezia: le fiamme ‘minacciano’ un asilo (VIDEO)

Un grosso incendio è divampato poco fa a Pomezia e le fiamme stanno ‘minacciando’ un asilo. Fortunatamente i Vigili del Fuoco sono intervenuti nell’immediato e ora sono al lavoro per spegnere il l’incendio e ‘salvaguardare’ la struttura pubblica.

Incendio vicino all’asilo a Pomezia

Carabinieri, ambulanza, vigili del fuoco vicino all’asilo in Piazzale delle Province. E subito il tam tam per capire cosa fosse successo a Pomezia. In realtà, le forze dell’ordine e i pompieri sono lì per un incendio, che sta minacciando lo stabile. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, che stanno facendo di tutto per impedire alle fiamme di espandersi. L’obiettivo, infatti, resta uno: scongiurare il rischio di danneggiare la struttura.

I militari sono all’interno, ma attualmente la situazione sembra essere sotto controllo. Si sta lavorando per ‘contenere’ le fiamme e non farle arrivare alle abitazioni Ater che sono lì, in quella zona.

CLICCA QUI PER L’INCENDIO