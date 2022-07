Incendio sul viadotto della Magliana: traffico in tilt sulla Roma-Fiumicino

Ancora incendi a Roma. Questa volta le fiamme hanno interessato il Viadotto della Magliana e il traffico, come si può immaginare, da più di un’ora è in tilt. Il fumo, infatti, ha invaso la carreggiata della Roma Fiumicino, dove è stata momentaneamente sospesa la circolazione per consentire ai vigili del fuoco di mettersi all’opera per spegnere il fuoco.

Incendio in via della Magliana

L’incendio, come ci hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco, è in via d’estinzione. Ma il traffico resta, ancora, paralizzato. Come fa sapere Astral Infomobilità, ci sono rallentamenti in carreggiata esterna e si registrano code tra Roma-Fiumicino (in carreggiata esterna) e Ardeatina- Pontina (in carreggiata interna).

(Foto di repertorio)