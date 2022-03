Ennesimo incidente sulla Pontina: strada chiusa

Un lunedì da incubo per i pendolari della via Pontina, che sono ormai ‘abituati’ (e purtroppo) ai continui disagi. Dopo il brutto incidente, che si è verificato all’altezza del km 36 questa mattina e che ha visto coinvolte tre auto, poco fa l’ennesimo sinistro stradale. E la strada ancora una volta chiusa.

Incidente sulla Pontina

Questa volta è successo sempre sulla Pontina, in direzione Roma, all’altezza del km 38,900 a Casalazzara, in provincia di Latina. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto, ma fortunatamente, stando a quanto apprende la nostra redazione, nessuno è rimasto ferito.

Strada chiusa

Quello che è certo, però, è che è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 148 “Pontina” e i mezzi sono deviati con indicazioni sul posto. Sul luogo dell’incidente le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico, verso Roma, è in tilt ed è consigliata la via Pontina Vecchia.