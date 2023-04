Entra con l’inganno in casa di un’anziana a Roma e gli ruba oggetti preziosi: arrestato 29enne all’uscita dall’abitazione

Era entrato con l’inganno nella casa di un’anziana signora di Roma, con la dimora che si trova nella zona di San Giovanni. A mettere su il colpo, è stato un ragazzo di 29 anni, che attraverso un vero e proprio raggiro era riuscito a intrufolarsi nell’appartamento della donna. Il ladro, entrato nella dimora riesce a portargli via un quadro di Fabio Failla e due candelabri in argento, tutti di grande valore e che sarebbero stati venduti senza problemi al mercato nero.

L’ennesimo furto ai danni di anziani nella città di Roma

Fortunatamente, il ragazzo come uscito dall’appartamento è stato individuato dalle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e tratto in arresto. Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, l’uomo sarebbe entrato con l’inganno all’interno della casa dell’anziana, probabilmente utilizzando la scusa dei contratti energetici da far firmare in ogni appartamento. La donna, pur abboccando all’inganno, è stata fortunata su un punto di vista: il ladro da tempo era pedinato dalle forze di polizia, per analoghi furti nella zona di Re di Roma e San Giovanni.

Ecco quindi che il ladro, una volta preso tutto ciò che era di grande valore nell’appartamento, esce dalla palazzina convinto di poter fuggire a piede libero e vendere il materiale presso qualche giro illegale di mercato. Intenzioni, che fortunatamente alla fine non si sono mai tradotte in tali. Infatti, il ladro è stato colto in flagranza di reato, mentre per mano teneva un quadro e due candelabri non suoi. Un nuovo monito per le persone più anziane, a cui ancora una volta si richiede di stare più attenti nelle loro dimore e soprattutto non aprire mai agli sconosciuti. Anche per l’età, a esperti truffatori viene molto facile raggirare le persone anziane, specie poi quelle sole o che tengono dei problemi cognitivi, che gli impediscono di riflettere con lucidità.