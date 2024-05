Entra in casa di un’anziana e la uccide: fermato per strada nudo e insanguinato

I carabinieri sono intervenuti per placcarlo mentre girava per le vie del paese in celebrazione.

Completamente nudo e cosparso di sangue per le vie del paese, mentre nelle case si omaggia padre Pio. È stato avvistato in queste condizioni, per le vie di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, l’uomo che poche ore fa avrebbe strangolato un’anziana dentro casa sua. Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero spinto il soggetto ad agire con tale furia nei confronti della signora Rachele, questo il nome dell’80enne trovata morta in casa, su cui ora stanno concentrando le indagini le autorità.

Anziana trovata morta in casa: presunto assassino girava insanguinato per le vie del paese

Era conosciuto dalla comunità per problematiche psichiatriche, ma le motivazioni per cui avrebbe ucciso la signora Rachele, anziana residente a San Giovanni Rotondo, sono ancora ignote. L’uomo è stato fermato in via Sergente Padovano, tra le vie del centro, completamente nudo, insanguinato e in condizioni non lucide ieri pomeriggio, sabato 25 maggio. I carabinieri della locale Compagnia hanno così tentato di fermarlo, nonostante i tentativi dell’uomo di dimenarsi. Stando a quanto raccolto dalle autorità e dai testimoni, sembrerebbe che l’uomo abbia tentato di entrare in un’abitazione al piano terra, venendo dapprima respinto, per poi intrufolarsi nella casa dell’80enne e aggredirla. La comunità è rimasta fortemente spaventata dalla vicenda, soprattutto perché si è consumata durante le celebrazioni per il culto di padre Pio.

Dopo essersi introdotto nella casa dell’anziana, avrebbe prima avuto una colluttazione con la donna per poi strangolarla. Il tutto in una giornata particolare per la comunità, in un clima di festa. “Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo – ha detto il sindaco Michele Crisetti all’Ansa –“Ricorderemo questa giornata per la morte di Rachele, l’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri“.