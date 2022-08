Entrano in casa di notte per derubarla ma… i vicini gli lanciano sedie e scope dal balcone

Un moto di solidarietà, per quanto insolito, quello che si è levato la scorsa notte nella città di Cassino, in provincia di Frosinone. Qui i residenti per mettere in fuga una banda di ladri che poco prima si era intrufolata nella casa di una donna gli hanno letteralmente lanciato dietro di tutto: sedie, scope e persino un posacenere.

Il colpo nella notte: cosa è successo

La banda di malviventi si era intrufolata all’interno dell’appartamento in piena notte con l’intenzione di fare piazza pulita di tutto quello che vi fosse all’interno: gioielli, soldi ed oggetti preziosi. Ma qualcosa non è andato come avevano previsto. Infatti, quando la proprietaria di casa si è accorta della loro presenza ha iniziato a gridare. Negli attimi concitati di quel momento, la banda di ladri per la paura di essere scoperta ha pensato bene di fuggire via ma è proprio a questo punto che l’inaspettata reazione del vicinato non si è fatta attendere.

I residenti

Preoccupati dalle grida in piena notte della donna, i residenti hanno subito fatto scattare l’allarme allertando il numero unico per le emergenze. Nel frattempo però nono sono stati a guardare e nell’intento di rallentare la fuga dei malviventi, — che correvano in strada a bordo di un’Audi Nera — hanno lanciato loro dalla finestra diversi oggetti che avevano in casa: scope, sedie, posaceneri, rendendo così la loro corsa decisamente impervia e piuttosto complessa. Tra questi è stato lanciato anche un pesante oggetto di cristallo che colpito la vettura danneggiandone il lunotto posteriore.

Le indagini

Nonostante il tentativo dei residenti di fermarli, i ladri — tra uno slalom e l’altro — sono tuttavia riusciti a raggiungere l’auto facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda sono attualmente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, ancora da quantificare il valore della refurtiva rubata.