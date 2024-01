Epifania 2024 a Cinecittà World: festa imperdibile

Sabato 6 gennaio è ormai alle porte e anche la Capitale si prepara a ospitare tantissimi appuntamenti dedicati alla Befana. A Cinecittà World un evento unico per grandi e piccini, dove alla tradizione si uniscono spettacoli e mercatini.

Il 6 gennaio arriva l’Epifania a Cinecittà World, per chiudere le feste natalizie in grande. Il parco del Cinema e della tv di Roma dedicherà un’intera giornata di festeggiamenti alla protagonista dell’Epifania, la Befana, allestendo in sua occasione mercatini e appuntamenti ghiotti come da tradizione, con dolcetti, regali e le luminarie di Polvere di Stelle. Ecco tutti i dettagli.

Festeggiare la Befana a Cinecittà World: il 6 gennaio al parco del Cinema e della tv di Roma

Un’occasione speciale per festeggiare la Befana con i bambini. A Cinecittà World il 6 gennaio ci saranno 40 attrazioni, spettacoli dal vivo, aree a tema e Giocarena, il play ground al coperto più grande d’Europa + la tradizionale “Befana del Poliziotto” che anche quest’anno si festeggerà a Cinecittà World.

Solo per il 6 gennaio, Cinecittà ha previsto un pacchetto speciale per permettere alle famiglie di celebrare l’Epifania con tutta la famiglia. Il pacchetto prevede la visita del parco più un pranzo compreso presso il ristorante Charleston. Sarà possibile scegliere con comodità tra Menù di Mare, di Terra o Vegetariano. Maggiori info a questo link.

Capodanno 2024 a Cinecittà World: boom di visite e divertimento con Guè, Corona e Pago

Cinecittà World replica gli appuntamenti imperdibili dopo il successo registrato a Capodanno 2023. L’assenza improvvisa di Achille Lauro non ha rovinato il Capodanno al parco divertimenti di Cinecittà World, che ugualmente ha potuto festeggiare l’arrivo del 2024 sulle note musicali di Guè Pequeno, la dance Anni ’90 di Corona, la musica del cantante pago, decine di Dj che si sono alternati nella struttura e soprattutto le attrazioni di questa attività. All’interno del parco divertimenti di Castel Romano, infatti, si sono contate almeno 20 mila presenza, con 4 mila cene servite nei ristoranti dell’immensa area.