Esce coi cani e viene aggredito dai cinghiali a Roma: per scappare, cucciolo di Husky investito da una macchina

Passeggiata tragica per un padrone di cani, che questa notte è stato caricato da un branco di cinghiali nella zona della Camilluccia a Roma. Aveva staccato verso l’una di notte, lavorando a La7 come operatore, quando prima di mettersi a dormire aveva portato i suoi animali alla consueta passeggiatina notturna. Una passeggiata che si è rivelata un dramma, considerato come il suo cucciolo di Siberian Husky è stato investito da un’automobile per scappare dalla carica degli ungulati.

L’attacco dei cinghiali a Roma

Il ragazzo aveva portato i propri cani a passeggiare tra via Sangemini e via Stresa, quando nella notte ha notato delle strane presenze in prossimità dei cassonetti della spazzatura. Qui, infatti, erano impegnati a cibarsi dei grossi cinghiali, accompagnati – come spesso capita di vedere nella zona Nord della Città Eterna – dai propri cuccioli. L’ungulato più grosso, accortosi della presenza umana e soprattutto dei due cani, avrebbe subito caricato il dipendente di La7, che quasi subito sarebbe caduto a terra e perso uno dei due guinzagli che teneva in mano.

Il cucciolo di cane investito

A pagarne le spese più seriamente, purtroppo, è stato un cucciolo di Siberian Hunsky. Forse la sua presenza, insieme a quella dell’altro cane, devono aver attivato nel cinghiale l’istinto di sopravvivenza, con un attacco probabilmente dettato dalla potenziale difesa dei cuccioli ungulati. Resta però come il piccolo cane sia sfuggito dal guinzaglio del proprio padrone, per essere investito poche centinaia di metri più avanti da un’auto che sopraggiungeva. L’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso, portando il cagnolino presso il centro veterinario più vicino. Qui, all’animale sono state riscontrate gravi fratture alla zampa, che seppur non ne mettono in pericolo la vita, comporteranno probabilmente la sua amputazione per i gravi danni riportati. Ancora una volta, l’episodio segnala la pericolosità dei cinghiali nella nostra Città, in una situazione dove il sindaco Gualtieri dovrebbe cominciare a muovere proposte serie sul piano del decoro cittadino e soprattutto nella tutela dell’incolumità dei cittadini.