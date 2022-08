Esce di casa per raccogliere i fiori e viene trovata morta nel dirupo: la vittima è Paola Spalvieri

Da Ostia, dove lavorava all’ospedale Grassi come tecnico di laboratorio, aveva deciso di trascorrere qualche giorno in relax con la sua famiglia ad Alvito, suo paese d’origine nella Valle di Comino. Ma è qui, purtroppo, che Paola Spalvieri, 56 anni, ha perso la vita. Lei, che era uscita per andare a raccogliere i fiori, è stata trovata morta in una scarpata, e purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Come è morta Paola Spalvieri

La tragedia nella tarda serata di lunedì scorso. Paola, stando a una prima ricostruzione, nel pomeriggio aveva deciso di uscire di casa per andare a raccogliere i fiori: aveva salutato il marito, la figlia ed era andata via, chiudendosi alle spalle la porta. Tutto sembrava così normale, un giorno come tanti, di vacanza, fino a quando ha iniziato a fare buio. E lei a non rispondere al telefono.

Più il tempo passava, più la preoccupazione cresceva: il suo cellulare squillava a vuoto, nessuna risposta. Poi l’aiuto disperato ai Carabinieri e quella tragica scoperta a notte fonda: il corpo senza vita della 56enne era in una scarpata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica: la donna è scivolata? Ha avuto un malore ed è finita nel dirupo? Restano tante domande, molti perché e troppi dubbi su quell’incidente che pare sia avvenuto in un’area di proprietà del Comune.

Le indagini

La Procura di Cassino, intanto, ha aperto un’inchiesta contro ignoti. E chi indaga sta continuando a passare al setaccio ogni dettaglio per ricostruire l’esatta dinamica, per capire cosa sia successo in quel drammatico pomeriggio di lunedì scorso. In quella giornata di vacanza, che sarebbe dovuta essere all’insegna del relax, e che si è trasformata in tragedia.

I messaggi di vicinanza

E se da una parte le indagini proseguono, dall’altra restano il dolore e l’incredulità. I social sono inondati di messaggi perché sono tanti quelli che hanno voluto ricordare Paola, da molti conosciuta come ‘Polly’. Una donna che, stando ai commenti, non si è mai tirata indietro, ha sempre fatto del bene. Che ora resterà indelebile nei ricordi, come il suo sorriso e i suoi abbracci. Lei che amava raccogliere i fiori e che quel lunedì aveva deciso di tornare a casa con un bel mazzetto. Lei che, purtroppo, a casa non ci è più tornata.