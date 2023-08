Esodo estivo, A1 nel caos: incidenti e code

Ferragosto croce e dolori. Oggi, infatti, è una data da bollino nero a causa del grande esodo di queste ore. Ma non solo, perché gli incidenti non sono mancati in questo fine settimana, finendo per compromettere duramente il traffico e la viabilità.

Esodo di Ferragosto: incidenti e code

Soprattutto a seguito del maxi incidente che ha coinvolto ben 7 veicoli sull’A1 nella mattinata di sabato scorso, la situazione è letteralmente degenerata. Lunghissime code a tratti in direzione sud hanno attanagliato tutti gli utenti del traffico, bloccandoli per diverso tempo. Senza contare tutti i rallentamenti che ne sono conseguiti rispetto alla tabella di marcia che ognuno si era prefissato. Il tratto interessato è stato quello compreso tra Anagni e Colleferro, all’altezza del chilometro 594 per la precisione. Solamene dopo un’ora, poi, Aspi ha fatto sapere che i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza erano stati risolti. Ma il bilancio della mattinata è stato drastico per le strade che attraversano la provincia di Frosinone, prese d’assalto ovviamente da tutti i vacanzieri in partenza proprio in quelle ore. Tre incidenti e, nel complesso, una dozzina di veicoli coinvolti.

Bollino nero in direzione sud

Per tutti coloro che abitano nella zona, e che si erano messi in viaggio con direzione sud per trascorrere qualche giorno di vacanze, la partenza non è certo stata delle migliori in assoluto, per usare un dolce eufemismo. Uno degli incidenti, nel dettaglio, si è verificato proprio a ridosso del casello di San Vittore del Lazio: sono state tamponate almeno due auto, con ulteriori code e rallentamenti, poi smaltiti dal personale di Autostrade e polizia Stradale.

Situazione difficile anche su A2 e direzione nord

Parallelamente, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo erano stati segnalati rallentamenti e code a Villa San Giovanni, dove si registrano tempi di attesa di circa 3 ore per potersi finalmente imbarcare per la Sicilia. Ma il traffico non migliora neppure in direzione nord. Infatti, tra le tante situazioni di disagio, era stato segnalato anche un blocco di attesa al traforo del Monte Bianco al km 11.8 in direzione di Chamonix. Insomma, la situazione è alquanto critica, e bisognerà munirsi in queste ore di tanta pazienza, oltre che di tanta attenzione sulle strade.