Esplosione ad Anzio per una fuga di gas, crolla un’abitazione: morta una donna

Non ce l’ha fatta la donna di 41 anni rimasta coinvolta nell’esplosione di un’abitazione avvenuta quattro giorni fa, il 19 ottobre. L’incidente ad Anzio, sul litorale romano, in via dei Faggi all’altezza del civico 98.

L’esplosione in una villetta di Anzio

Prima la fuga di gas, poi l’esplosione e il forte boato intorno alle 10 di mercoledì 19 ottobre. L’incidente è avvenuto al piano superiore della dependance di una villetta unifamiliare a Lavinio. Una donna di 41 anni era rimasta gravemente ferita dopo l’esplosione. Era stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, poi portata in ospedale, al Sant’Eugenio, in codice rosso.

Morta una donna di Lavinio

Le sue condizioni erano critiche: la donna era stata estratta dalle macerie e aveva riportato diverse ustioni sul corpo. Oggi la tragica notizia: la signora non ce l’ha fatta, è morta all’ospedale Sant’Eugenio a causa delle gravissime ferite riportate.