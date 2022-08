Esplosione di fumogeni nella notte: rapinatori fanno incursione in un negozio, poi l’inseguimento nei campi

Sezze. I furti non finiscono mai. A causa delle continue incursioni notturne dei rapinatori ai danni di esercizi commercia e, soprattutto, abitazioni private, i Carabinieri, proprio negli ultimi giorni, hanno deciso di incrementare la sorveglianza attraverso un monitoraggio massiccio delle strade locali. Sul territorio, l’ultimo episodio si è verificato nella località di Sezze.

Rapina nella notte a Sezze

Proprio durante un pattugliamento perlustrativo, la scorsa notte, intorno alle 3:00, i militari hanno ”beccato” in flagranza di reato 6 rapinatori muniti di guanti e cappucci mentre cercavano di trafugare un noto negozio del centro abitato. La prima interruzione delle loro manovre è avvenuta grazie allo scoppio dei fumogeni collegati all’impianto di allarme, esplosi durante il tentativo di incursione dei malviventi.

Fumogeni e folle inseguimento di notte

Successivamente, poi, sono intervenuti anche i militari della stazione di Sezze per concludere l’opera. I rapinatori, che ancora non erano stati intimoriti dai fumogeni, alla vista delle divise hanno iniziato davvero a preoccuparsi. Si sono dati alla fuga abbandonando completamente l’auto con la quale presumibilmente erano approdati in zona e un furgoncino sul quale avrebbero, con ogni probabilità, caricato la refurtiva sottratta secondo i loro piani.

Le ricerche dei militari

Infine, la fuga rocambolesca nei campi inseguito dai militari. Per sfortuna, però, complice la scarsa visibilità, i rapinatori sono riusciti a far perdere le loro tracce. Mentre il controllo sui veicolo lasciati incustoditi – ancora con il motore acceso – sono risultati rubati. Ora sono in corso le indagini nel tentativo di identificare i malfattori.