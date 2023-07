Esplosione fuochi d’artificio morto anche il figlio 25enne: sale a tre il conto delle vittime

Rieti, non c’è pace. Perde la vita anche Claudio Colle nella tragedia di Torano di Borgorose: la strage accidentale conta, dunque, 3 vittime.

Anche l’ultimo tassello del puzzle ha trovato una sua collocazione, forse l’ultima sperata dalla famiglia ma anche (purtroppo per loro) la più plausibile. Succede tutto venerdì scorso a Torano di Borgorose, in Provincia di Rieti, padre e due figli stanno armeggiando in un caseggiato in giardino per preparare i fuochi artificiali in vista della tradizionale sagra di paese. Evento che, loro malgrado, non vedranno perchè sopraffatti dalla loro stessa creazione.

Mentre fervevano i preparativi, infatti, a causa di una svista la creazione con i fuochi artificiali divampa. Le cause, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero alcune tracce di polvere da sparo a contatto con una fonte di calore. Contatto avvenuto a causa di una manovra avventata: tutto avviene in pochi istanti e le tre persone debbono essere portate d’urgenza al Sant’Eugenio. Per Franco e Anna, 59 e 32 anni, non c’è niente da fare.

Rieti, famiglia distrutta per i fuochi d’artificio: muore anche Claudio Colle

Claudio Colle, invece, resiste e lotta ancora qualche giorno tra la vita e la morte. Fino alla certezza di oggi, anche lui non ce l’ha fatta. L’intera comunità reatina è nello sgomento. Doveva essere una festa, invece è diventata una tragedia. I rilevamenti attestano come i tre abbiano agito in maniera imprudente maneggiando materiale pericoloso senza le principali norme di sicurezza. Mestria e superficialità, forse, derivanti dall’eccessiva abitudine visto che si occupavano sempre loro della parte legata ai fuochi.

Ora, purtroppo, non lo faranno più e anche l’evento – dopo quanto successo – è messo in dubbio. Almeno per quest’anno. Raccoglimento e cordoglio per una tragedia improvvisa che ha lasciato tutti senza parole e qualcuno senza vita. Restano lacrime e rimpianti a Torano di Borgorose.