Esquilino, lite a colpi di sedia in pieno giorno: residenti esasperati per il degrado nel quartiere

E’ allarme sicurezza a Roma. Ciò che è accaduto all’Esquilino è solo l’ennesimo episodio relativo a una situazione sempre più preoccupante. Due uomini, in pieno giorno, hanno iniziato a litigare furiosamente davanti al ristorante ‘Santa Maria – Osteria’. Sono volati insulti, minacce. Ma anche qualche sedia del locale. Alcuni clienti, spaventati dal comportamento dei due, sono fuggiti dal ristorante. E’ successo a Roma.

Paura all’Esquilino, rissa in pieno giorno davanti a un ristorante

Paura all’Esquilino davanti a un noto ristorante del quartiere romano. Due uomini stranieri hanno iniziato a litigare furiosamente davanti al locale ‘Santa Maria – Osteria’. Il tutto in pieno giorno e davanti agli occhi spaventati dei clienti. Uno dei due uomini impugnava un bastone e ha iniziato ad aggredire il rivale. Quest’ultimo, per difendersi, ha preso una sedia da un tavolo e l’ha scagliata contro l’altro uomo. Il video della rissa è stato pubblicato su Instagram dall’account ‘Welcome To Favelas’ ed è stato ripreso su facebook da vari gruppi del quartiere.

Il racconto del proprietario del ristorante ‘Santa Maria – Osteria’

Il proprietario del ristorante ‘Santa Maria – Osteria’ ha raccontato l’accaduto nel quartiere Esquilino, come riportato da Il Messaggero: “Mi trovavo al locale quando è accaduto, alcuni clienti erano seduti nei tavoli di fuori e stavano consumando chi da bere e chi da mangiare, era tutto tranquillo fin quando non ho sentito delle forti grida. Si trattava di due stranieri, sistavano insultando, e uno dei due il quale aveva un bastone in mano ha iniziato ad aggredire l’altro. L’uomo senza bastone ha preso una sedia del locale per difendersi dall’altro e minacciarlo, hanno poi continuato lanciando bicchieri e altri oggetti presenti sui tavoli. Una scena che ha dell’incredibile e che ha terrorizzato i clienti, alcuni dei quali erano anche turisti, immagino che impressione abbiano avuto della nostra città”.

“Ho tirato giù la serranda e siamo rimsti all’interno del locale chiuso per circa quaranta minuti. Purtroppo non è la prima volta che abbiamo problemi, il fatto che sia accaduto di giorno è solo un aggravante in più, è davvero difficile lavorare in queste condizioni, io e i miei dipendenti lavoriamo onestamente e paghiamo le tasse. Non ci sono controlli, nessuno si occupa di risolvere la situazione e ci sentiamo profondamente arrabbiati e delusi”, ha concluso.