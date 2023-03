Fabbrica clandestina di armi scoperta a Ostia: trovate pistole e munizioni (FOTO)

Una fabbrica di armi clandestina. E’ questa la scoperta fatta dai Carabinieri sul litorale romano ad Ostia con i Miliari dell’Arma che hanno arrestato in flagranza un uomo italiano dopo averlo trovato in possesso di una pistola modificata. Ma dalla successiva perquisizione è uscito fuori in realtà ‘molto di più’: sì perché il proprietario in cantina aveva allestito un vero e proprio laboratorio per la creazione, riparazione e modifica delle armi da fuoco.

La scoperta dei Carabinieri a Ostia

Inizialmente la persona è stata trovata in un possesso di una pistola Beretta Mod. 950B cal. 6.35, con serbatoio carico e canna modificata (allo scopo di poter avvitare un silenziatore). Da qui i Militari, per approfondire la situazione, hanno deciso di estendere la perquisizione anche al resto della casa. Ebbene, nel corso delle operazioni di controllo, poi estese anche alle cantine pertinenza dell’abitazione, di cui l’uomo aveva la disponibilità, i militari hanno rinvenuto 3 silenziatori artigianali, 3 munizioni di cal. .22 short e numerosi bossoli già esplosi, nonché strumenti per la lavorazione del metallo, quali un tornio, una mole ed altri attrezzi specifici. I locali, siti al piano interrato e protetti da porte metalliche, erano stati allestiti allo scopo di offrire tutta l’attrezzatura necessaria alla fabbricazione e riparazione di armi e parti di esse.

Roma, prostitute minacciate, picchiate e rapinate in strada: “Se vuoi stare qui devi pagarmi”

Le armi sequestrate

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto anche una carabina Anschutz cal. .22 Long Rifle con ottica di precisione montata ed il relativo munizionamento, su cui sono in corso accertamenti per la verifica della documentazione relativa alla detenzione. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arresto dell’indagato è stato convalidato e in attesa del processo è stato rimesso in libertà.

Armi detenute illegalmente tra Ostia e Fiumicino

L’attività è stata eseguita nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio, effettuata dai Carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, per l’individuazione di persone che detengono armi illegalmente. In particolare, nel corso dell’ultimo mese, tra Ostia e Fiumicino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno sequestrato in totale 8 pistole, più di 6500 munizioni, oltre ad ordigni artigianali e numerosi parti di armi (in particolare, silenziatori). Tre le persone in tutto arrestate, tutte indiziate dei reati di detenzione illecita di armi e ricettazione.

Scappa dall’ospedale di Ostia, Aurora ritrovata in stato confusionale e insanguinata: forse vittima di abusi